Lega, candidatura che sconvolge la lista: in campo Isabella Bertolini

Ormai mancano pochi giorni alla chiusura delle liste in vista del voto del 26 gennaio e in casa Lega viene ufficializzato un nome che sconvolge quelli che erano i rumors circa la formazione della lista regionale. In campo, infatti, al fianco dei candidati ormai certi vi è la ex parlamentare di Forza Italia. Da sempre vicina alla mente leghista, la Bertolini è stata consigliere regionale prima e poi eletta per tre legislature alla Camera dei deputati dal 2001 al 2012. Oggi è presidente dell'associazione “Valori e Libertà”. Il suo nome, ovviamente, vista l'esperienza risalta sulle candidature ormai certe:(con l'incognita) tra le donne,e lo stessotra gli uomini.E la Bertolini ufficializza la sua decisione proprio a La Pressa.'Le liste non sono ancora chiuse, ma mi è stato chiesto dai vertici nazionali Lega di dare la disponibilità a candidarmi e io ho accettato. Credo sia un segnale di apertura importante perchè la sfida che abbiamo di fronte è importante: per la prima volta possiamo mandare a casa questa sinistra e offrire un cambiamento agli emiliano romagnoli. E' una occasione storica e ho deciso di impegnarmi in prima persona, non si può sempre delegare ad altri'.'Giorgetti è un amico da tempo, ma la richiesta mi è giunta da più persone. Ho parlato con Lucia Borgonzoni e con altri e sono felice di dare un contributo fattivo'.



A Modena la sua candidatura rischia di sconvolgere i piani dei candidati in pectore?

'Certamente non voglio pestare i piedi a nessuno e tutti coloro che saranno in lista sono certa daranno un contributo determinante, sono persone brave e preparate. Non ho alcuna aspettativa personale se non quella di mettermi a servizio per aiutare il centrodestra a vincere le elezioni per la prima volta in Emilia Romagna. Ripeto, la Lega è in una fase di congresso nazionale e di trasformazione e anche la richiesta di disponibilità che mi è stata fatta dimostra una apertura importante. Dobbiamo scavalcare i recinti e allargare la coalizione se vogliamo vincere in Emilia Romagna, una Regione dove certamente il Pd parte con un vantaggio importante. In questo senso certamente io porto un contributo di consensi da un bacino diverso e spero di aggiungere anche la competenza e la conoscenza della macchina legislativa che ho maturato negli anni in Regione e in Parlamento. E' un patrimonio che metto a disposzione del centrodestra'.