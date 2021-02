La Lega: 'Elezioni montagna, mai con Paladini: serve aria fresca'

'Gli amici di Fratelli d'Italia sono proprio dei simpatici burloni e i giornalisti come al solito abboccano... Credo che il nome di Paladini, discepolo Demitiano poi migrato sempre più a sinistra fino ad appoggiare apertamente Bonaccini (e facendo poi una magra figura a Montefiorino), sia la persona più lontana dai valori di Fratelli d'Italia e viceversa'. Così il senatore Lega Stefano Corti stronca totalmente l'ipotesi di un sostegno della coalizione di centrodestra al sindaco uscente di Montefiorino Maurizio Paladini ( qui l'articolo ).'A parte le fantasticherie premature sui cinque comuni al voto - continua Corti - posso senz'altro affermare che le mie priorità insieme alla Lega in queste elezioni amministrative saranno quelle della lotta senza se e senza ma alla politica clientelare e a quella dello spreco di risorse pubbliche. In molte realtà amministrate da decenni in maniera assolutistica serve una forte ventata di aria fresca. In tutti i Comuni al voto le sezioni ed i referenti ufficiali della Lega stanno lavorando alacremente alla preparazione di liste che esprimeranno il loro candidato sindaco in accordo con la segreteria regionale'.