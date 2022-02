Per la sottosegretaria Vezzalli Djokovic può giocare senza vaccino

Novak Djokovic potrebbe giocare gli Internazionali d'Italia, nonostante non sia vaccinato contro il Covid-19. Lo ha detto la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, che in un'intervista a 'Libero' spiega: il tennis 'è uno sport all'aperto e non è previsto il green pass rafforzato: quindi se Djokovic vorrà venire a giocare in Italia, potrà farlo. Magari non utilizzando alberghi e ristoranti'.Parole che sembrano contraddire l'intero impianto del Governo sul tema del super Green Pass. Ricordiamo che anche per i bambini sopra i 12 anni che giocano a calcio il super green pass è richiesto e ad oggi sono tanti coloro che sono stati cacciati dalle loro squadre in base a tale norma. La differenza però, in base agli ultimi decreti, starebbe nella distinzione tra sport di squadra (come il calcio) e sport individuale (come il tennis). Nei giorni scorsi , il tennista serbo numero 1 al mondo si era detto pronto a sacrificare la partecipazione a competizioni come Wimbledon e Open di Francia se costretto a vaccinarsi. 'Se questo è il prezzo da pagare per avere la libertà di scegliere cosa mettere nel mio corpo allora lo pagherò', ha affermato in una intervista alla Bbc.