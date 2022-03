Toti: 'L'Italia grande produttore di armamenti: significa più lavoro'

'L’Italia è uno dei grandi produttori di armamenti. Significa anche più lavoro per le nostre aziende'. A dirlo è stato ieri il governatore della Liguria Giovanni Toti ospite di Mattino 5. Un concetto pubblicato anche su Twitter. Evidente il richiamo al tema dell'aumento della spesa militare. Ricordiamo che, tra i colossi, nel 2020 Leonardo e Fincantieri assieme hanno generato vendite per un totale di 13,8 miliardi, pari al 2,6% del fatturato complessivo delle top 100 aziende produttori di armi al mondo.

