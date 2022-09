Meloni a un passo da Palazzo Chigi, male Pd e Lega

Si conferma la netta vittoria del centrodestra e di Fratelli d'Italia in particolare. Meloni a un passo da Palazzo Chigi quindi. Tra i partiti male in particolare il Pd e la Lega con Letta e Salvini che ora vedono fortemente compromessa la loro leadership.In base alle proiezioni del Consorzio Opinio Italia per Rai relative al Senato, campione del 12% alle 00.09, Fratelli d’Italia è al 24.7%, il Partito democratico al 19%, Movimento 5 stelle è al 16.7%, Lega all’8.7%, Forza Italia all’8%, Azione-Italia viva al 7.3%, Alleanza Verdi e sinistra al 3.5%, +Europa al 2.9%, Italexit per l’Italia all’1.9%, Unione popolare all’1,5%, Italia sovrana e popolare all’1,3%, altre al 4.5%. Numeri simili anche per Swg per La7 con Fratelli d'Italia che addirittura arriva al 26,1%, Pd al 18,7%, M5S al 16%, Lega 8,8%, Forza Italia 8,2%, Azione-Italia Viva 7,8%.