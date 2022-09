Exit poll: il centro-destra stravince le elezioni

Fratelli d'Italia 25 (23-27 per cento), Pd 20 (18-22 per cento), M5s 15,5 (13.5-17.5 per cento), Lega 11.5 (9.5-13.5 per cento), Forza Italia 7 (6-8 per cento), Azione Italia Viva 7 (6-8 per cento), Verd-Sinistra 3,5 (3-4 per cento), +Europa 2,5 (2-3 per cento), ItalExit 2,5 (2-3 per cento), Noi Moderati 1,5 per cento, Unione Popolare 1%, Impegno Civico 1%Questo è lo scenario fotografato dagli exit poll di SWG. Dati analoghi a quelli registrati da altre società demoscopische. Uno scenario che, e i precedenti degli scorsi anni lo confermano, potrebbe essere fortemente modificato dall'affluire dei dati reali, del voto vero, ma non probabilmente al punto da invertirne la tendenza che certifica senza ombra di dubbio, la vittoria netta del centro-destra e, al proprio interno, la netta prevalenza di Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni arriverebbe, se questi dati fossero confermati, ad avere quasi il doppio dei voti dei suoi alleati (Lega e Fratelli d'Italia), messi assieme. Per il partito di Salvini il rischio di scendere sotto la soglia psicologica del 10%, mentre per il PD il dato che segna anche una soglia psicologica è quel 20% che sta proprio a metà della forchetta definita dall'exit poll e che comprende quindi due scenari diversissimi: il primo, del 18%, da incubo. Il secondo, del 22%, quasi soddisfacente.Dati, quelli limitati agli exit poll, nemmeno commentabili dai segretari di partito concordi nell'aspettare le prime proiezioni su dati reali