'Modena, così Dogali viene privilegiata dal Comune rispetto ad altri'

'Con l’ottava variazione di bilancio il Comune arriva di nuovo in aiuto al gestore delle piscine Dogali che gode davvero di una posizione privilegiata rispetto ad altri imprenditori che gestiscono impianti energivori e che si trovano a dover affrontare i pesanti rincari energetici a mani nude', cosìcapogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale interviene sul nuovo 'salvagente' che il Comune di Modena lancia ai gestori delle Dogali ( qui ).'Il Comune si farà direttamente carico del pagamento delle utenze per poi essere rimborsato da Dogali Ssd e ciò crea di fatto situazioni di sbilanciamento nel mercato rispetto ad altri impianti cittadini, e di non leale concorrenza tra impianti privati che spesso svolgono anche una funzione sociale e impianti comunali in gestione a terzi continua Rossini -.'Va ricordato che Dogali è destinataria di un progetto di efficientamento energetico finanziato per 400mila euro con risorse derivanti dal PNRR e che nel corso del 2020 e 2021 Dogali ha beneficiato della revisione del piano economico finanziario con riequilibrio del valore di 500 mila euro. Nonostante tali interventi la piscina è chiusa e la sostenibilità economica della gestione non è stata garantita', conclude la capogruppo Fdi.