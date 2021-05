Modena, dal Comune ancora 22mila euro all'Anpi

Come lo scorso anno , anche quest'anno il Comune di Modena ha stanziato 22mila euro a favore dell'Anpi, nonostante la pandemia abbia congelato molte iniziative.'Pur in presenza delle restrizioni dovute alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'Associazione promuove l'attività di divulgazione della memoria attraverso presentazione di libri e filmati - si legge nella delibera di giunta per il 2021 -, collabora con le scuole medie e superiori di Modena e della Provincia, quale impegno per far conoscere la storia del '900 alle nuove generazioni e cura i luoghi della memoria, in particolare i cippi e monumenti a ricordo dei caduti della Resistenza nel territorio comunale a sostegno delle integrazioni e contro i movimenti xenofobi. L'Anpi ha inoltre in corso un progetto di riordino, catalogazione e messa a disposizione del materiale presente nel proprio archivio storico e l'elaborazione di un progetto dal titolo: “Memoriale della Resistenza modenese”, in cui sono raccolti in un unico contenitore le video interviste, le fotografie e la documentazione relativa ai Partigiani e Resistenti della Provincia di Modena con la collaborazione dell’Istituto Storico, dello SPI-CGIL, di privati Associazioni e Scuole ed in particolare dei “testimoni dei testimoni” ovvero i figli, i nipoti, i discendenti e conoscenti di Partigiani e Resistenti'.Va detto che i 22mila euro si sommano alle risorse stanziate sempre dal Comune per la pulizia e manutenzione dei cippi e lapidi dei caduti ( nel 2020 furono 7500 euro ).