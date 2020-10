Anpi Modena: il Covid riduce gli eventi, ma dal Comune 22mila euro

'Ventiduemila euro per sostenere le attività promosse dall'Anpi in collaborazione con altre associazioni partigiane, che favoriscono lo sviluppo della conoscenza della storia contemporanea, nonché la conservazione della memoria della Lotta di Liberazione sostenuta dai modenesi e dal popolo italiano'. E' questo lo stanziamento per il 2020 del Comune di Modena a favore dell'Anpi.Uno stanziamento che arriva nonostante il parziale stop alle iniziative imposto dal Covid. 'Pur in presenza delle restrizioni Covid dovute al Decreto-legge di febbraio - si legge infatti in delibera - l'Associazione ha comunque promosso l'attività di divulgazione della “memoria” attraverso conferenze in streaming, incontri on line dedicati alle scuole, pubblicazione del giornale “Resistenza e Antifascismo oggi”, presidi a salvaguardia dei cippi e monumenti, presidi a sostegno delle integrazioni e contro i movimenti xenofobi, attività di promozione del flash mob del 25 aprile, preceduto da una massiccia distribuzione delle tradizionali bandierine con la collaborazione degli edicolanti'.