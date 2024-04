Voto a Modena, ecco i nomi dei 32 candidati Pd

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tra i nomi in lista spicca quello dell'ex 5 Stelle, da tempo passato col Pd, Piergiorgio Rebecchi, e quello di Luca Barbari, ex presidente di Porta Aperta 'Il 29 gennaio iniziava alla Polisportiva di Modena Est la nostra campagna elettorale insieme a Massimo Mezzetti - dichiara Federica Venturelli -. Durante questi mesi abbiamo lavorato per costruire una coalizione larga e plurale. E ci siamo riusciti: insieme al Partito Democratico ci saranno altre 6 liste, non un insieme di sigle ma un patto politico serio per Modena, che vede il Partito Democratico perno della coalizione di centro-sinistra. Questa lista è profondamente radicata nella società modenese.

Una lista che incarna le eccellenze ma anche le contraddizioni della nostra città. C’è il lavoro povero, ci sono le nuove povertà, ma anche le difficoltà di lavorare e studiare contemporaneamente, c’è chi fa due lavori per mantenere una famiglia, perché uno non basta. Ci sono lavoratori dipendenti, liberi professionisti e partite iva, lavoratori della scuola e del mondo sanitario. Sono rappresentate le professioni, dagli avvocati agli architetti, ai commercianti e manager d’impresa. Abbiamo candidato persone che rappresentano Modena e la sua comunità eterogenea, la città nelle sue eccellenze e nelle sue contraddizioni. Una lista che vuole rappresentare chi corre, ma anche chi fa più fatica. Una lista che non lascia indietro nessuno, che dice con forza che Modena è la città di tutte e di tutti, di chi ci è nato e di chi l'ha scelta, ragazze e ragazzi nati o cresciuti in Italia, che fanno pienamente parte della comunità modenese e che devono avere il diritto di essere rappresentati.



Questo fa un partito di centro-sinistra. Senza bandierine ma con un vero investimento politico'.



Ecco i nomi dei 32 candidati Pd

Federica Venturelli, 28 anni, impiegata, CAPOLISTA

Anna Allesina, 64 anni, architetto

Grazia Baracchi, 52 anni, docente

Renza Barani, 65 anni, pensionata

Luca Barbari, 44 anni, avvocato

Mara Bergonzoni, 60 anni, impiegata

Alberto Bignardi, 40 anni, agente immobiliare

Simone Bonfante, 48 anni, avvocato

Andrea Bortolamasi, 40 anni, assessore

Andrea Bosi, 41 anni, ricercatore

Benedetta Maria Campana, 44 anni, bancaria

Antonio Carpentieri, 55 anni, avvocato

Vincenza Carriero, 57 anni, avvocato

Francesca Cavazzuti, 54 anni, insegnante

Lucia Connola, 49 anni, impiegata amministrativa

Anna De Lillo, 22 anni, educatrice e studentessa

Urania Dekavalis, 38 anni, Esg Specialist

Danaida Delaj, 40 anni, avvocato

Federica Di Padova, 35 anni, docente

Gianluca Fanti, 58 anni, impiegato

Francesco Fidanza, 42 anni, medico

Fabia Giordano, 45 anni, dirigente sportivo

Mattia Gualdi, 27 anni, imprenditore

Diego Lenzini, 42 anni, manager d’impresa

Stefano Manicardi, 28 anni, amministratore di condominio

Salvatore Mirabelli, 31 anni, consulente finanziario

Aldren Ortega, 34 anni, lavoratore autonomo

Fabio Poggi, 62 anni, consulente informatico

Piergiorgio Rebecchi, 64 anni, avvocato

Vittorio Reggiani, 56 anni, impiegato

Giulia Ugolini, 39 anni, medico di medicina generale

Giovanna Zanolini, 68 anni, avvocato