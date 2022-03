'Modena, il sindaco fugge dalla Sacca: mai visto'

'A Modena mai si era visto il sindaco in fuga di fronte alle proteste dei cittadini! Muzzarelli non ha nemmeno terminato la sua replica, iniziata con l’affermazione che “…chi protesta ha la ‘sindrome di nimby’, cioè guarda solo al proprio interesse personale…”. Un’affermazione che ha provocato interruzioni e commenti indignati. Il sindaco ha poi proseguito con tono sdegnato ma quando ha stoppato i cittadini urlando “…ma siamo normali?” ed aggiunto che i nuovi interventi aumenteranno il valore del territorio e la qualità della vita e lo si verificherà dopo la loro attuazione, sono esplose fortissime proteste. È stato allora che un Muzzarelli imbarazzato ed adirato se l’è cavata congedandosi con “Buona serata e ci vedremo alla prossima puntata”. Una fuga dalle responsabilità, insomma, poco consona al primo cittadino'. Così Modena Volta Pagina attacca il sindaco di Modena dopo quanto accaduto ieri sera ( qui ).'Eppure i residenti con una raffica di interventi avevano spiegato le ragioni del loro dissenso, avevano contestato gli errati conteggi dell’amministrazione, avevano dimostrato come i dati della centralina della Sacca evidenziassero che quella è, già oggi, la zona più inquinata della città e i previsti 720 TIR in più, causati dal Polo Conad, peggioreranno di molto la situazione. Avevano criticato il previsto enorme magazzino verticale alto 30 metri e largo 50, che sorgendo a ridosso delle case toglierà il cielo e il sole alle casette del villaggio Europa. Tutto ciò non è valso a nulla, tanto che l’assessore all’urbanistica, Vandelli, è giunta ad affermare “…dite quelle che volete ma a me questo progetto piace…”. Vale a dire: poche storie questo intervento si farà e basta. Il solco che divide la Giunta dai cittadini non poteva essere più grande - continua Modena Volta Pagina -. Noi di Modena Volta Pagina pensiamo ancora che l’interesse delle imprese debba essere perseguito ma venga dopo quello dei cittadini e se il Polo Logistico non è conciliabile con la vivibilità della Sacca allora non resta che spostarlo fuori città come avviene ovunque per questo tipo di strutture così impattanti.Prima l’interesse dei cittadini, sempre'.