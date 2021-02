Modena, nuovo addio alla Lega: Baldini passa a Fratelli d'Italia

Continua la campagna acquisti di Fratelli d'Italia in casa Lega. Dopo l'approdo del parlamentare Gianluca Vinci entra nelle fila meloniane anche l'ex capogruppo della Lega a Modena Antonio Baldini (). Eletto in Consiglio comunale col Carroccio alle elezioni amministrative del maggio 2019, Baldini passa infatti al gruppo consiliare Fratelli d’Italia – Popolo della Famiglia.In questo modo il gruppo Fdi passa a due consiglieri mentre quello della Lega scende a sei membri.“Si è trattata di una decisione alquanto sofferta presa a conclusione di un percorso di riflessione, lascio una comunità politica in cui ho militato attivamente per sei anni - dichiara Baldini - ma dall’agosto del 2019 (epoca in cui Salvini decise inspiegabilmente di provocare la caduta del governo giallo-verde) ad oggi non ho condiviso gran parte delle scelte effettuate dai vertici del partito in ambito nazionale e regionale e l’entusiastico sostegno al governo Draghi ha accresciuto ulteriormente il mio dissenso. Non mi sento più rappresentato e né intendo rappresentare localmente un partito che in campo nazionale ha scelto di allearsi con forze politiche antitetiche sul piano valoriale e programmatico quali in particolare il PD e LeU, finendo per sostenere un governo “tecnico-politico” o di “salvezza nazionale” che nei fatti - si pensi solo alle riconferme di ministri come la Lamorgese o Speranza e alla gestione inadeguata della crisi economico/sanitaria - si sta ponendo in pressoché totale continuità con il pessimo governo Conte 2”.“Al contrario - prosegue Baldini - condivido in pieno la scelta sovranista di Fratelli d’Italia, ovvero innanzitutto quella di non dare la fiducia in Parlamento a un governo che rappresenta per l’Italia un nuovo commissariamento e quindi un “Monti-bis”, verosimilmente già programmato da tempo con l’ulteriore pretesto dell’emergenza Covid-19. C’è la necessità in Italia di una Destra autenticamente nazionale e popolare che si ponga quale reale alternativa alle “sinistre” filo-europeiste, orgogliosa delle proprie radici ma al contempo proiettata nel futuro, radicata sul territorio e rispettosa delle autonomie locali ma che abbia come baricentro imprescindibile l’interesse nazionale. Ringrazio la dirigenza di Fratelli d’Italia per avermi accolto, lavorerò con rinnovato entusiasmo assieme alla consigliera Elisa Rossini nel gruppo consiliare FDI-Popolo della Famiglia”.“Fratelli d’Italia, nel panorama nazionale, si prefigura come l’unica forza di opposizione al governo Draghi ed è normale che coloro che si ritengano incompatibili con il Pd, il M5S e il partito di Renzi scelgano il nostro movimento come loro casa naturale. Benvenuto al consigliere Antonio Baldini, da sempre vicino agli ideali e ai valori di Fratelli d’Italia, che da oggi entra a far parte della nostra comunità e del nostro gruppo consiliare. Insieme lavoreremo, come opposizione patriottica e propositiva, per tutelare i modenesi dalle scelte completamente avulse dai reali bisogni dei cittadini, che l’Amministrazione Muzzarelli continua a compiere”, conclude Ferdinando Pulitanò, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.