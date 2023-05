Muzzarelli rende omaggio a Ciro Menotti e Vincenzo Borelli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Modena e dal comitato di Modena dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, in collaborazione con la sezione di Modena dell’Associazione Mazziniana italiana e la federazione regionale dell’Associazione nazionale veterani e reduci Garibaldini. Alla commemorazione sono intervenuti, oltre al sindaco Muzzarelli, anche Mauro D’Orazi, presidente del Consiglio dell’Unione Terre d’Argine e consigliere comunale di Carpi; l’assessore del Comune di Fiorano Carlo Santini; il generale di divisione Davide Scalabrin, comandante dell’Accademia militare e il presidente dell’Istituto per la Storia del Risorgimento, comitato di Modena, Mariano Brandoli 'In un tempo come il nostro, segnato da guerre, invasioni e assalti alla democrazia – ha affermato Muzzarelli – la vicenda di Menotti e Borelli ci ricorda che solo restando unita l’Italia può svolgere un ruolo attivo per il rinnovamento e l’unità dell’Europa e per la pace'.Ciro Menotti, carpigiano di Migliarina la cui tomba si trova a Spezzano, luogo d’origine della moglie, venne ucciso assieme al notaio Vincenzo Borelli, per ordine del duca Francesco IV d’Austria d’Este, il 26 maggio 1831 in seguito alla cosiddetta “Congiura estense” nell’ambito dei Moti che caratterizzarono quel periodo storico.