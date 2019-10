Nomine, Borgonzoni a Bonaccini: 'Paura del voto?'

'Toccati nel vivo, Bonaccini e il fido assessore Venturi provano a giustificare la loro accelerata sulle nomine in sanità in scadenza di mandato. E per farlo non esitano a utilizzare il sito istituzionale della Regione per una replica tutta 'politica' (di questo chiederemo conto al Corecom, affinché si esprima su quella che appare una scelta decisamente poco opportuna)'.Così la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna e il consigliere regionale del Carroccio Daniele Marchetti in replica all'intervento del Presidente della regione e ricandidato Stefano Bonaccini in risposta a sua volta agli esponenti che Lega avevano definito 'inelegante sotto il profilo istituzionale' la scelta della giunta regionale di provvedere, con ampio anticipo sulla scadenza, all'individuazione delle figure idonee ad occupare i vertici in sanità.'Se davvero lo scopo di questa rincorsa alle nomine è, per Bonaccini e Venturi, quello di ampliare la rosa dei professionisti che andranno a ricoprire gli incarichi di vertice delle aziende sanitarie dell'Emilia Romagna, perché non attendono l'aggiornamento dell'elenco nazionale delle figure idonee, che uscirà a breve? Ci pare che la loro fretta sia mossa in larga parte dalla paura di perdere le elezioni'.Così la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna e il consigliere regionale del Carroccio Daniele Marchetti. Gli esponenti Lega avevano definito 'inelegante sotto il profilo istituzionale' la scelta della giunta regionale di provvedere, con ampio anticipo sulla scadenza, all'individuazione delle figure idonee ad occupare i vertici in sanità.