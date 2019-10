Bonaccini: 'Su nomine sanità scivolone Borgonzoni'

'Non e' obbligatorio conoscere la sanita' o la pubblica amministrazione, ma se ti candidi a governare una Regione devi sapere come funziona'.Il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, punge la sua sfidante Lucia Borgonzoni, che oggi insieme al consigliere regionale della Lega Daniele Marchetti ha accusato l'amministrazione uscente di voler mettere al sicuro le nomine dei vertici della sanita' regionale 'al fotofinish' prima del voto, anziche' lasciare la scelta alla prossima amministrazione.'Contrariamente a quanto affermano la Lega e la mia possibile sfidante- replica Bonaccini sui social- in Emilia-Romagna non stiamo correndo verso nessuna nomina in sanita': stiamo invece ampliando la platea (con evidenza pubblica) dei professionisti affinche' la prossima giunta regionale, qualunque sara' il suo colore politico, possa scegliere da un albo piu' ampio e aggiornato. Consiglio di leggere gli atti prima di fare certi scivoloni. In alternativa si puo' anche tacere'.