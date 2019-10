Borgonzoni: 'Nomine sanità, Bonaccini fotofinish: corsa alle poltrone'

Borgonzoni

'La giunta Bonaccini corre a occupare le posizioni chiave della sanità al fotofinish. Una mossa decisamente poco elegante sotto il profilo istituzionale, vista la ravvicinata scadenza del mandato, e che denota le forti difficoltà di consenso che preoccupano il Pd in vista del voto'.L'accusa viene dalla Lega in Regione, nel giorno di chiusura di individuazione delle nuove figure di vertice della sanità emiliano-romagnola. Per tutte le Aziende sanitarie e ospedaliero universitarie la scadenza è il 29 febbraio, ad eccezione dell'Azienda Usl di Piacenza che è il 3 marzo 2020, dell'azienda Usl di Imola, che è il 17 dicembre 2019 e dell'Azienda Usl di Reggio Emilia che è il 30 giugno 2022.'Non c'è che dire: una tempestività perfetta. Da parte della giunta avremmo voluto vedere la stessa solerzia nell'attuare il numero unico del 112 o nell'istituire il garante regionale della salute, progetti che sollecitiamo da anni', dice la senatrice Lucia, candidata alla presidenza della Regione. 'Più corretto sarebbe stato lasciare alla prossima giunta l'indicazione di queste figure. Tutto questo non fa che avallare l'idea che il Pd abbia più a cuore le nomine che le problematiche della sanità e il servizio ai cittadini', sottolinea invece il consigliere regionale del Carroccio Daniele Marchetti.