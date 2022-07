Palpeggiata sedere gesto bonario? 'Inacettabile ma non strumentalizzare'

L'assessore all'Istruzione Grazia Baracchi ieri ha risposto a un'interrogazione della capogruppo di Fratelli d’Italia-Polo della famiglia Elisa Rossini sulle polemiche sollevate nei mesi scorsi da un commento sui Social espresso dal presidente di Cresciamo Mauro Francia sul raduno degli Alpini secondo cui una 'palpeggiata sedere' sarebbe un 'gesto bonario, una specie di tributo dovuto alla bellezza'.L'assessore Baracchi ha affernati che si è trattato di un'esternazione inqualificabile, ma ha anche replicato alla capogruppo Rossini: 'Nell'interrogazione non ho colto alcun interesse alla tutela delle donne, mentre è chiarissima l’intenzione di strumentalizzare politicamente un episodio, assolutamente inaccettabile, ma che nulla ha a che vedere con la qualità dell’insegnamento'. Criticando questo modo di alimentare il dibattito pubblico sull’educazione, l’assessore Baracchi ha comunque ripercorso la vicenda.Nella replica, Elisa Rossini ha precisato che 'l’interrogazione non è frutto di strumentalizzazione ma di preoccupazione vera: quello che a me ha colpito in questa esternazione sono stati l’uscita sui social e soprattutto il modo grezzo, non solo per le donne ma anche per l’Associazione degli alpini'. Poi Rossini ha aggiunto che 'le scuse del presidente di Cresciamo sono ben accette ma sono il minimo: quando si ricoprono certi ruoli bisognerebbe avere un’attenzione molto particolare a come ci si esprime; occorre che da parte dell’Amministrazione ci sia un’azione di controllo e vigilanza sull’adeguatezza delle persone che ricoprono queste posizioni'.