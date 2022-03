'Polo Conad, scritta non è intimidatoria. Tutto ciò non è democratico'

Un residente che non fa parte del villaggio Europa, ha tracciato la scritta qui sotto con tempera murale sull’asfalto.È stato un errore che lui stesso ha riconosciuto con un messaggio pubblico inviato al sindaco, mettendosi anche a disposizione per pagare un eventuale verbale.La cosa che vorrei fosse notata però, è come il sindaco abbia utilizzato questo fatto in modo strumentale, facendosi passare per vittima e mettendo in cattiva luce il comitato villaggio europa (peraltro innocente), dichiarando che la frase scritta fosse “gravissima” e 'intimidatoria'.Come vedete, non è possibile essere intimiditi dalla frase qui sotto (a meno che non sia il sindaco stesso il proprietario dei 720 Tir).Immediata è stata anche la richiesta alla polizia municipale di far togliere dai balconi e dalle finestre delle case, oltre che dai cancelli, tutti gli striscioni che riportavano scritte di dissenso verso la costruzione del nuovo polo logistico inter-regionale Conad nel quartiere.Ricordo che la legge (e abbiamo chiesto a diversi avvocati) consente alle persone di mettere bandiere e striscioni sul proprio balcone purchè la scritta riportata non sia di natura violenta, e qui si parla di striscioni con scritto “no polo logistico in città”, “basta inquinamento alla Sacca” e “no 720 Tir” in varie combinazioni.In questo modo perciò, molti di noi residenti alla Sacca che avevamo esposto uno stendardo, per paura di essere multati (anche se ingiustamente), siamo corsi a togliere il nostro pezzetto di stoffa, la nostra flebile voce che voleva solo essere ascoltata.Potremmo però esporre cartelli che dicono: Viva il 25 aprile, Viva la pace, Andrà tutto bene, Viva il Milan.Niente cartelli che contestano un progetto inquinante sotto le nostre finestre. Niente scritte che potrebbero urtare la sensibilità del sindaco che non vuol sentire criticare il progetto 'Polo logistico Conad' con i suoi 720 Tir. Tir che, ricordo, oltre alle strade del quartiere, gireranno tutto intorno a Modena da casello a casello h24 sette giorni su sette, inquinando tutta la città.Secondo Legambiente Modena è la città più inquinata dell’Emilia Romagna e la sesta città più inquinata d'Italia. Ogni anno si stima che 211 persone nella sola città metropolitana muoiano per malattie causate dall’inquinamento. A quanto pare non sono abbastanza.Mettere a tacere cittadini che cercano di proteggere la propria salute con un pezzo di stoffa appeso sotto la propria finestra, non sembra allo scrivente un atto democratico nè costituzionale. Mina al diritto di espressione. Sopprimere il dissenso in questo modo dimostra quanto questa amministrazione non sia interessata all’opinione dei cittadini. Strumentalizzare la marachella di un cittadino diffondendo la “fake news” a reti unificate che una scritta gravissima e intimidatoria è stata tracciata sull’asfalto, dimostra malafede.Lo scrivente ha sempre votato la Giunta di sinistra ed è stato volontario ai Festival dell'Unità, alcune volte anche con i propri figli, ma ormai di democratico e di sinistra in questa amministrazione non trova traccia.Sono mesi che i cittadini di questo quartiere chiedono di essere ascoltati riguardo a questo assurdo progetto, ricevendo però come risposta uno zero assoluto: dopo mesi di falso ascolto, non è stata accolta nessuna delle richieste presentate dai cittadini con ben 33 pagine di osservazioni di carattere tecnico protocollate un mese fa, e con una raccolta di 1450.Tutto questo mentre l’amministrazione dichiarava alla stampa di essere attenta alle richieste dei cittadini.Come si possono apportare miglioramenti a questa città se si mettono a tacere le voci dei suoi abitanti? Non è assolutamente questo il modo di rappresentare i cittadini, almeno finché siamo in democrazia.