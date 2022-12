Pug, Rossini e Giacobazzi: 'Fare in fretta significa fare male'

'Oltre seicento osservazioni presentate dagli interessati, di cui più della metà accolte o parzialmente accolte, rappresentano una quantità di materiale enorme da esaminare per i Consiglieri comunali, con centinaia di pagine di sintesi che diventano migliaia in caso di approfondimento delle schede. Un lavoro che pur con quel massimo impegno che i consiglieri stanno mettendo in campo sarebbe stato difficile esaurire compiutamente in dieci giorni, con in mezzo anche le variazioni di bilancio, nel classico 'imbuto' di approvazioni di fine anno a cui Modena è ahimè abituata. Perché è questo in pratica il tempo che il Comune ci aveva dato inizialmente per esaminare il materiale ed approfondirlo in commissione'.A replicare agli inviti a 'fare presto' sul Pug arrivati da professionisti e oggi anche dalla Cisl ('Bisogna passare dalle parole ai fatti, perché il tempo stringe e ulteriori ritardi nell’adozione del Pug penalizzerebbero le fasce più deboli della popolazione modenese' - ha detto Rosamaria Papaleo), sono i consiglieri comunali Piergiulio Giacobazzi ed Elisa Rossini.'I cittadini devono sapere che se i documenti erano negli uffici tecnici e della giunta già mesi fa, ai consiglieri sono stati consegnati, per l’analisi, solo alcuni giorni fa. Capiamo il desiderio di portare in consiglio la proposta di approvazione a dicembre, ma le sollecitazioni del Comitato Unico delle Professioni andrebbero forse rivolte al Comune che non ha posto le condizioni per farlo in maniera adeguata. Pur in tempi ristretti e nella volontà di collaborazione con l’amministrazione, ci siamo limitati a chiedere due commissioni in più per gli approfondimenti rispetto a quelle inizialmente previste, al fine di trovare un punto di accordo. Fare in fretta su questioni del genere significa fare male e non fare gli interessi della città. Anche perché, nel merito, le centinaia di osservazioni accolte totalmente o parzialmente indicano che nel piano elaborato dal Comune molte, forse troppe cose, andavano attenzionate.

E solamente con un lavoro analitico, tra i diversi tecnicismi, si può valutare bene un piano la cui fretta di approvazione mette ansia a tante realtà cittadine. Nell’interesse della città continueremo, con il massimo impegno a fare la nostra parte' - afferma Giacobazzi.



'L'invito a fare in fretta sul Piano urbanistico di Modena che giunge da associazioni, sindacati e professionisti credo non sia opportuno e rappresenti una ingerenza rispetto alla attività del Consiglio comunale. Parliamo del documento più importante all'interno della Consigliatura e il Consiglio comunale ha la competenza sulla sua adozione e approvazione: le Commissioni sono iniziate a fine novembre e i consiglieri, assumendosi la responsabilità del voto, devono poter avere a disposizione tutto il tempo necessario per studiare e valutare. Una attività che si somma alla valutazione di importanti delibere ordinarie, peraltro calendarizzate proprio in questo periodo a dispetto di una lunga pausa nei mesi precedenti - afferma Elisa Rossini -. Ricordo che non ci sono termini impellenti di scadenza e per questo Fratelli d'Italia si prenderà tutto il tempo necessario per acquisire gli elementi utili per l'adozione del Pug. Faccio inoltre presente che la Giunta ha incontrato le associazioni e gli enti che ora invitano a fare in fretta, senza che tali incontri fossero aperti ai consiglieri comunali e anche per questo gli elementi da valutare per l’adozione del piano li apprendiamo solo ora. Respingiamo e rimandiamo dunque al mittente ogni pressione esterna, più o meno stimolata, che possa in qualche modo incidere in modo negativo su una presa di posizione documentata e seria. Il Consiglio comunale, ribadisco, ha una funzione di indirizzo e controllo determinante per la stessa democrazia e il rispetto del voto dei cittadini deve essere al centro del lavoro dei consiglieri, che va svolto in modo puntuale, scrupoloso e sereno. Libero da ogni tipo di pressione'.