Raccolta fondi, in appena sei giorni a Bonaccini donati 15mila euro

Sono passati appena sei giorni da quandoha deciso di lanciare una raccolta fondi online a sostegno della sua campagna elettorale e in questo breve lasso di tempo sono arrivate donazioni (a partire da 5 euro) per un totale di 15.174 euro.'Diventa anche tu protagonista di questa bellissima avventura, per fare tutti insieme un passo avanti per l'Emilia-Romagna. A quanti vogliono sostenerci in questa avventura con un piccolo contributo economico, per costruire insieme il futuro di questa bellissima Regione, potete donare qui' - aveva detto lo stessopresentando il crowdfunding per la sua rielezione. E l'appello, a quanto pare, è stato raccolto nonostante le ironie a riguardo die dellaDonazioni ognuna delle quali accompagnata da una frase di supporto: 'Non ti posso votare, sono cittadino Belga. Questo la prima volta in vita mia che sostengo un politico. Grazie per tutto fatto finora' - scriveche dona 25 euro. 'Credo sia necessario incrementare le risorse disponibili per lo sviluppo di politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climati' - scrive invecedonando sempre 25 euro. 'Grazie a Lucia Borgonzoni e alla pagina Socialisti gaudenti che ognuno a modo suo mi hanno informato dell'esistenza di questa raccolta' - dicedonando altrettanto. 'La Borgonzoni ha fatto una cosa giusta farmi scoprire la raccolta fondi!' - replicache dona 5 euro. 'La sua giunta ha portato avanti con coraggio e approvato una legge che mi tocca da vicino quella di reato di omofobia Ecco perchè la voto' - è il pensiero diche dona 100 euro. Tra le centinaia di donatori anche alcuni nomi modenesi noti come quello diche ha donato 25 euro osempre 25 euro o come quelli di