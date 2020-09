Referendum, stravince il Sì a Modena con oltre il 72%

In provincia di Modena stravince il Sì al referendum per il taglio dei parlamentari, un dato superiore a quello nazionale dove il Sì vince, ma si ferma a sotto il 70%. A scrutinio ultimato nel modenese, con 700 seggi su 701, il sì ottiene il 72,03% (210.945 voti) e il no il 27,97% (81.914 voti).L' affluenza finale nel modenese si era attestata al 57%.

