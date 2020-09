Voto, a Modena affluenza al 57%. Oltre il 70% a Vignola e Montese

L'affluenza finale in provincia di Modena conferma il trend di ieri e si attesta al 57%. Un dato superiore a quello nazionale dove l'affluenza è al 52.51%. Affluenza più alta a Vignola (71.31% per il referendum e 68.81% per le amministrative) e Montese (75.55% e 71.21% per le amministrative) dove si vota non solo per il referendum ma anche per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale.