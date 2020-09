Referendum e amministrative, alle 19 a Modena affluenza al 34.33%

L'affluenza alle 19 in provincia di Modena conferma il trend delle 12 e resta bassa e si ferma al 34.33%.Un dato superiore a quello nazionale dove l'affluenza è al 29%. Affluenza più alta a Vignola (45.34% per il referendum e 43.81% per le amministrative) e Montese (49.7% e 46.79% per le amministrative) dove si vota non solo per il referendum ma anche per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. Il Comune con l'affluenza più bassa sinora è Fiumalbo 26.19%, quello con l'affluenza più alta, a parte Montese e Vignola, è San Cesario (38.12%).