'Risultato primarie Bologna dimostra debolezza candidato Pd'

'È abbastanza singolare che qualcuno cerchi di presentare come un successo l’affermazione alle primarie bolognesi di un candidato sostenuto dai principali partiti della coalizione rossogialla come Pd, M5S, LEU e che nonostante l’appoggio di tre ex Presidenti del Consiglio, due Presidenti di Regione, tre Segretari di partito, Ministri, innumerevoli Deputati e Senatori, un numero indeterminato di Sindaci, Assessori, Consiglieri metropolitani, comunali, di quartiere ha raccolto il 60% dei voti'. A intervenire sul successo di Matteo Lepore alle primarie Pd a Bologna è Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia.'Visto la pletora di personaggi messo in campo e la potenza di fuoco virtuale dispiegata, il risultato conseguito dimostra la debolezza del candidato del Pd, schiacciato su posizioni ideologiche di ultrasinistra incapace di interpretare le esigenze economiche, sociali e culturali delle energie migliori - chiude Bignamo -. Lo faremo noi'.