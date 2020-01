Spaccio stazione, arrestato il pusher filmato da Striscia

Era già conosciuto per fatti di droga e spaccio e già destinatario di un provvedimento di allontanamento disposto dal questore su richiesta e segnalazione dei Carabinieri, il 25enne, nigeriano irregolare, filmato in flagranza di reato dalle telecamere di Striscia la Notizia nel servizio registrato circa una settimana fa e mandato in onda ieri sera nella popolare trasmissione.Ma il reato in flagranza che ha fatto scattare l'arresto dai Carabinieri il giorno della Befana non è lo stesso commesso una settimana prima dallo stesso soggetto e documentato dai Carabinieri. Elemento che conferma l'attività ripetuta di spaccio da parte dell'uomo.Ma per lui non si sono aperte le carcere e nei suoi confronti è stato disposto il divieto di dimora in città.