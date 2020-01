Striscia la Notizia a Modena: ‘Città invasa da spacciatori’

Dalla stazione dei treni al parco XXII Aprile passando per la zona nei pressi dell’Errenord. Striscia la Notizia questa sera ha mandato in onda un servizio che consegna una fotografia devastante della città. Vittorio Brumotti in sella alla sua bicicletta ha filmato le zone dello spaccio i città e intervistato diversi pusher africani. Quello che ne esce è un quadro desolante con una conclusione finale a dir poco negativa: ‘Modena - afferma Brumotti, ironizzando sul nome della via Spaccini - è invasa dagli spacciatori’. Un biglietto da visita davvero pessimo per la nostra città.