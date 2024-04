Il Volley Modena si congeda dal Guarini con un bel 3-0 su Ozzano

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel match contro la formazione bolognese lo starting six delle gialloblù rimane quello consolidato con Lancellotti al palleggio, Omonoyan opposta, la coppia di posti quattro già citata, Gerosa e Malovic al centro con Rocca libero.Nel primo parziale le modenesi approcciano bene la gara e si portano subito a condurre per poi rallentare il passo nella fase centrale e ristabilire le distanze nel finale per imporsi senza troppi patemi d’animo 25-20.invece, è quello decisamente meno combattuto con le percentuali che salgono in tutti i fondamentali e con la fase di muro difesa che complica notevolmente le cose all’attacco delle ospiti che vanno sotto nettamente dai primi palloni e non riescono mai a rialzare la testa fino al 25-14 che porta al secondo cambio campo.

Nel terzo ed ultimo parziale, nella metà campo gialloblù cala l’efficienza in ricezione seppur il punteggio rimanga sempre favorevole a capitan Fiore e compagne o, comunque, in grande equilibrio. Ozzano prova a produrre il massimo sforzo per tornare in partita, ma l’attacco del Volley Modena è implacabile, unito all’ottimo rendimento in battuta e alle croniche difficoltà offensive delle rivali, così da consentire di chiudere la contesa 25-22 e proiettare ora l’attenzione al big match di settimana prossima a Garlasco dove le gialloblù potranno tornare a misurarsi contro una delle candidate alla promozione in Serie A2.



Il tabellino



Volley Modena – Fatro Ozzano 3-0



MODENA: Lancellotti 1, Omonoyan 19, Bartesaghi 18, Bozzoli 18, Gerosa 8, Malovic 3. Libero: Rocca 0 (Malenotti ne). Fiore ne, Guerra ne, Malagoli ne, Biancardi 1, Boscani ne. All. Federico Di Toma, vice Fabio Carone



OZZANO: Guerra 0, Casini 16, Ferrari 10, Monaco 7, Pavani 5, Pedrazzi 3. Libero: Righi -1 (Pedretti ne). Bondavalli 0, Ghiberti 0, Coco ne, Ndiaye 0, Colle 0, Carnevali ne. All. Manuel Turrini

ARBITRI: De Martini e Fiori

PARZIALI: 25-20, 25-14, 25-22



DURATA: 27’ 21’ 27’



NOTE: bs 7/4 ace 7/5 muri 9/3 ricezione 43% (21% perfetta)-42% (27% perfetta) attacco 49%-34% errori 19-21