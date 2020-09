Vademecum per sedicenti minorenni immigrati: il caso in Parlamento

'A Modena un sedicente minorenne tunisino è stato trovato in possesso di una sorta di vademecum, scritto in arabo, con tutte le istruzioni per essere accolti senza incappare in problemi di sorta. Basta recarsi al primo posto di polizia e dichiararsi minorenne non accompagnato. Un fatto molto grave se a ciò si aggiunge che l’esame auxologico, che una volta veniva effettuato per avere indicazioni sull’età del soggetto, oggi pare non essere più effettuato'. Così il senatore di Forza Italia Enrico Aimi interviene sul documento pubblicato stamattina da La Pressa.

'Insomma, l’Italia è sempre più il Paese dei balocchi: basta riuscire ad entrarvi per finire, senza troppi problemi, sotto la tutela dei servizi sociali, ovviamente pagati con i soldi dei contribuenti. E dire che il problema dei finti minori stranieri non accompagnati era esploso già qualche anno fa e con diverse indagini che portarono a scoprire delle sistematiche truffe ai danni dello Stato - afferma Aimi -. Perché ancora oggi le maglie dell’accoglienza continuino a restare così larghe la dice lunga sulle priorità di questo Governo che, evidentemente, non sono legate al controllo dell’immigrazione e alla sicurezza dei nostri centri urbani. Presenterò interrogazione al Ministro dell’Interno su quanto accaduto'.