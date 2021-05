'Via Tignale, su riqualificazione il Comune rispetti i residenti'

'In attesa della risposta all'interrogazione con la quale ho chiesto di conoscere il progetto del Comune per il futuro utilizzo dell'area verde a parco del grande complesso residenziale di via Tignale del Garda 61-69, sia dall'Assessore Vandelli in commissione urbanistica sia dall'Assessore Bosi in Consiglio Comunale, ho avuto rassicurazione che il verde pubblico sarà tutelato. Ora chiediamo all'Amministrazione di tenere fede a questo impegno e di rendere noto il progetto che la cooperativa Unicapi, proprietaria dell'immobile, avrebbe concordato con il Comune stesso per la rigenerazione della zona. Un progetto che, contro la volontà della maggioranza dei residenti proprietari, vedrebbe la demolizione ed il costoso interramento di 80 garage, e la messa a disposizione del Comune dell'area che verrebbe liberata e dell'adiacente parco, per la realizzazione di nuovi fabbricati da adibire a sede di centri per l'accoglienza di persone problematiche' Sul caso del progetto di rigenerazione urbana collegato a quello di riqualificazione antisismica del grande comparto residenziale da 90 appartamenti che si estende dal civico 61 di via Tignale del Garda, interviene il Consigliere comunale, capogruppo Forza Italia Piergiulio Giacobazzi che in una interrogazione alla giunta ha posto all'amministrazione i quesiti posti dai residenti del comparto, (tutti proprietari in quanto soci della cooperativa Unicapi costruttrice e proprietaria dell'immobile), sul progetto di riqualificazione urbana delle aree di pertinenza (in particolare stecca di garage da 80 box ed area verde a parco) e che i residenti avrebbero contestato in quanto 'peggiorativo' sia a livello urbanistico che sociale, della situazione attuale.'I residenti, sottolinea Giacobazzi - si oppongono a questo e chiedono che la rigenerazione urbana non si trasformi nel suo contrario. Ovvero nel rischio di maggiore degrado urbano e sociale. Se il Comune intende utilizzare le aree verdi e di pertinenza del comparto lo dica chiaramente, ne spieghi le ragioni, si confronti con i cittadini che hanno dimostrato di avere anche proposte alternative. Saremmo ben lieti di non dovere aspettare i tempi lunghi della risposta all'interrogazione per avere chiariti, da parte dell'Amministrazione comunale, questi elementi fondamentali di trasparenza'.