Voto, Solomita: 'Premiate le amministrazioni di centrosinistra'

'Con il voto di oggi, in un contesto in cui l’astensione è ancora una volta molto alta, sono le proposte del centrosinistra quelle risultate più convincenti, in grado di portare i cittadini alle urne. Nell’eccezionale risultato di Castelnuovo, che vede Massimo Paradisi rieletto con il 72,6 per cento dei voti, vediamo come si sia scelto di continuare con una amministrazione di centrosinistra che è ormai un marchio di qualità. Il ‘campo largo’ proposto da Paradisi, che va dai 5stelle ad Italia Viva, è la strada giusta da percorrere anche alle prossime elezioni politiche'. A parlare è il segretario Pd Roberto Solomita a commento del risultato del voto nei tre comuni modenesi.'La tradizione di buone amministrazioni di centrosinistra ha pesato anche a Bomporto, dove Tania Meschiari, anche lei con un’alleanza larga e una lista di persone di qualità, è riuscita a vincere con il 60 per cento dei voti nonostante la presenza di un’altra lista ascrivibile al campo progressista - chiude Solomita -. Nonostante la grande energia del candidato sindaco Marco Ferrari e della sua lista, il buon risultato di Novi non è stato sufficiente a sconfiggere il sindaco uscente Diacci. I cittadini hanno scelto di continuare con un’amministrazione civica che dall’opposizione sproneremo a produrre per il territorio e i cittadini progetti e futuro'.