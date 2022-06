Castelnuovo, Bomporto e Novi: vincono Paradisi, Meschiari e Diacci

Pronostici confermati per quanto riguarda il voto alle amministrative in provincia di Moden.A Castelnuovo Rangone il sindaco uscente Massimo Paradisi si conferma primo cittadino. Paradisi, sostenuto dal centrosinistra a guida Pd, ha ottenuto oltre il 72,56% dei consensi. Fermo a meno del 27,44% Alessandro Boni, sostenuto da tutto il centrodestra.Conferme anche a Novi di Modena dove Enrico Diacci supera abbondantemente con circa il 55,61% lo sfidante di centrosinistra Marco Ferrari al 44,39%.A Bomporto invece il nuovo sindaco è Tania Meschiari che raccoglie il testimone lasciato dal dimissionario Angelo Giovannini. Meschiari guida una coalizione di centrosinistra e ha superato largamente con il 60,05% la candidata del centrodestra Laura Gelatti ferma al 28,85% e il civico vicino ai 5 Stelle Salvatore Milone, 11,1%.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.