Code in posta: il sabato non fa eccezione

Anche questa mattina, la coda, seppur ordinata, si dipanava per un centinaio di metri, fuori dall'ufficio postale dell'Erre Nord. Un serpentone di persone in attesa per poter arrivare a pagare bollette, fare o ritirare una raccomandata, usufruire dei servizi postali ma, come abbiamo verificato in questi giorni, anche per attivare quei sistemi di pagamento o addebito di denaro su dispositivi elettronici. Con pratiche che necessitano un tempo maggiore rispetto a quelle normalmente necessari per il pagamento di una bolletta oltre. Fatto sta che chi, dopo una settimana di passione, sperava che questa mattina, sabato, la situazione fosse stata migliore, si è dovuta ricredere. Problemi di questo tipo sono registrati in tutti gli uffici postali aperti al sabato. Ricordiamo che da lunedì prossimo riapriranno gli uffici postali periferici in 47 località della provincia di Modena, chiusi nelle ultime settimane. L'auspicio è che queste riaperture possano alleggerire il carico di accessi concentrati negli sportelli principali della provincia.