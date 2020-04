Poste, riaprono 47 sportelli chiusi in provincia di Modena

Nella settimana dal 20 al 24 aprile vengono riaperti, nelle giornate indicate nell’elenco riportato sotto altri 47 Uffici Postali della provincia di Modena, la cui apertura al pubblico era stata temporaneamente sospesa in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale.Inoltre per gli uffici postali di Gaggio di Piano, Albareto e Magreta aumentano da una a tre le giornate di apertura settimanale (lunedì, giovedì e venerdì).La riapertura degli Uffici Postali del Modenese è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini.Da Poste Italiane rimane l'invito a recarsi negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.degli sportelli temporaneamente chiusi e che verranno riaperti la prossima settimana a partire dal 20 aprileACQUARIABARIGAZZOBOCCASSUOLOCASOLACASTELLARO NEL FRIGNANOCIANO NEL FRIGNANOCORLO DI FORMIGINECORTILECOSTRIGNANOFARNETAFONTANALUCCIAFOSSA DI CONCORDIAGAIATOGAVELLOGOMBOLALEVIZZANO RANGONEMANZOLINOMASERNOMASSA FINALESEMODENA 7 Via Mar MediterraneoMONTAGNANA DI MODENAMONTE OMBRAROMONTEBARANZONEMONTEBONELLOMONTECENEREMORTIZZUOLOMOTTA SULLA SECCHIAPIANDELAGOTTIPIGNETORENNORICCO' NEL FRIGNANOROCCA MALATINAROMANOROSAMONESAN BIAGIO IN PADULESAN DALMAZIO NEL FRIGNANOSAN MICHELE DEI MUCCHIETTISAN VITO DI MODENASANT'ANNA PELAGOSANT'ANTONIO IN MERCADELLOSTUFFIONETORRE MAINATRENTINO NEL FRIGNANOVARANAVERICAVILLAFRANCA DI MEDOLLAVITRIOLA