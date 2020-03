Coronavirus, medici contagiati: le contromisure dell'azienda sanitaria

Dopo il caso dei sanitari dell’ospedale di Baggiovara positivi al Coronavirus, la dottoressa, responsabile dell’Igiene Ospedaliera del Policlinico di Modena ha fatto il punto stamattina sulle misure prese dall’Azienda.Innanzitutto sono stati ampliati i posti letto di terapia intensiva 24 più 27 al primo piano e creati 8 posti letto dedicati estensibili ad altri 12. Si sta creando inoltre al quarto piano del Policlinico una zona post terapia intensiva.Sono stati chiusi alcuni ambulatori non di urgenza per recuperare personale per altre funzioni e sono stati ridotti i ricoveri chirurgici del 60% per scaricare il più possibile la terapia intensiva, resta solo confermata la chirurgia urgente e oncologica.I due medici malati, un uomo e una donnasono attualmente in isolamento domiciliare. I pazienti con cui il primo medico ha avuto contatti sono una trentina più altri operatori. Oggi i pazienti in terapia intensiva sono 4: due da Carpi, uno da Castelnuovo e un paziente modenese che ha avuto contatti con zone lombarde.