Coronavirus, un caso anche a Castelnuovo: è in terapia intensiva

Dei 22 casi modenesi di Coronavirus uno è stato individuato a Castelnuovo Rangone. Il cittadino, affetto da patologia pregressa, è ora ricoverato in terapia intensiva presso il Policlinico di Modena. I protocolli sanitari previsti sono stati regolarmente applicati, i contatti più stretti, seppur asintomatici, sono stati individuati, collocati in isolamento domiciliare, seguiti dalle strutture sanitarie preposte.Ai cittadini non coinvolti dall'indagine epidemiologica in corso non è richiesta alcuna particolare misura se non quella di attenersi alle indicazioni ministeriali e regionali per una corretta prevenzione, a protezione di sé stessi e degli altri.'Vorrei innanzitutto fare i migliori auguri di guarigione alla persona coinvolta, che già da giorni non prestava servizio presso la propria azienda - spiega il sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi -. Immediatamente si sono attivati i protocolli sanitari previsti e i contatti più stretti, seppur asintomatici, sono stati individuati, collocati in isolamento domiciliare. Ribadisco l'invito a raccogliere informazioni utilizzando solo fonti istituzionali ed ufficiali che, costantemente, provvedono alla pubblicazione di notizie e aggiornamenti'.