Coronavirus: altri due morti. Salgono a 217 i malati, 22 a Modena

Salgono a quattro i morti in Emilia Romagna per coronavirus. Due i decessi avvenuti oggi: si tratta di una signora di 83 anni di Parma e un uomo di 81 anni lombardo, morto a Piacenza.Complessivamemente su 1550 tamponi i casi positivi sono 217 cittadini, 28 in più rispetto a questa mattina . In particolare 138 a Piacenza e 22 a Modena, tre in più rispetto a stamattina. Due casi anche a Bologna, tra cui una giovane donna ricoverata in malattia infettive e un uomo, e 15 a Rimini. I malati in terapia intensiva sono 11. Questi i dati appena comunicati dall'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini.