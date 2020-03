Coronavirus, oggi 1797 nuovi casi in Italia: mortalità al 5%

9172 i casi totali, le persone attualmente positive sono 7985, 463 deceduti e 724 guariti. Tra i 7985 positivi: 2936 si trovano in isolamento domiciliare, 4316 ricoverati con sintomi, 733 in terapia intensiva.Sono questi i dati presentati in conferenza stampa oggi dal Capo della protezione civile Angelo Borrelli. Rispetto ai dati di ieri (7.375) i casi sono aumentati di 1797 unità e i decessi sono stati 97 in più. La mortalità sale al 5%.