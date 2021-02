Cosa significa ricondizionato e i relativi gradi di usura

L'elettronica ricondizionata può essere la soluzione adatta per i tuoi acquisti con prezzi inferiori rispetto alle nuove apparecchiature e rischi inferiori rispetto a quelli usati, purché tu sappia fare acquisti con saggezza. Soprattutto la spesa online che ha avuto un vero e proprio boom a causa della pandemia in corso.

Ricondizionato vs usato

'Ricondizionato' non è un sinonimo di 'usato' anche se i due termini sono correlati. I beni usati, noti anche come beni di seconda mano, sono prodotti che un'altra persona ha acquistato, utilizzato e venduto. I prodotti ricondizionati, noti anche come prodotti rigenerati, sono prodotti che un'altra persona ha acquistato e poi, per qualche motivo, ha deciso di restituire. In genere, prima della rivendita, un articolo viene controllato dal rivenditore o dal produttore per quanto riguarda la funzionalità, l'hardware e il software e possono essere apportate piccole regolazioni o correzioni, gli viene fornito un imballaggio nuovo, viene inserita una nuova batteria piuttosto che un nuovo componente esterno.

Però non tutti i dispositivi elettronici vengono rigenerati.

Solo perché un articolo è stato restituito non significa necessariamente che sia stato danneggiato. A volte le persone restituiscono i prodotti perché la confezione è danneggiata o per piccole imperfezioni che influiscono solo sull'aspetto del prodotto. In altri casi, hanno semplicemente 'il rimorso dell'acquirente', nel senso che cambiano idea su un prodotto dopo averlo acquistato. In casi come questi, l'acquisto di prodotti ricondizionati può farti ottenere un prodotto che non è stato utilizzato affatto a un prezzo speciale.

In altri casi, i prodotti ricondizionati sono stati restituiti a causa di malfunzionamenti, alcuni minori e altri gravi. Quando acquisti un articolo ricondizionato, non avrai modo di sapere cosa c'era che non andava prima che fosse restituito. Tuttavia non dovrebbe importarti poiché tutti i problemi dell'articolo restituito dovrebbero essere risolti prima della rivendita.

Gli articoli elencati come 'ricondizionati' presentano diversi vantaggi rispetto a quelli venduti come 'usati' o 'di seconda mano':

Condizioni pari al nuovo . I venditori di articoli ricondizionati riparano tutto ciò che è danneggiato, quindi provano l'articolo per assicurarsi che funzioni correttamente. Inoltre lo puliscono e, in molti casi, sostituiscono le parti esterne sporche o usurate. Ciò significa che quando acquisti un prodotto ricondizionato, dovrebbe apparire e funzionare come nuovo.

. I venditori di articoli ricondizionati riparano tutto ciò che è danneggiato, quindi provano l'articolo per assicurarsi che funzioni correttamente. Inoltre lo puliscono e, in molti casi, sostituiscono le parti esterne sporche o usurate. Ciò significa che quando acquisti un prodotto ricondizionato, dovrebbe apparire e funzionare come nuovo. Garanzie . Molti prodotti ricondizionati sono coperti da una garanzia, anche se la durata della garanzia dipende da chi ha effettuato il ricondizionamento e può variare da pochi mesi a qualche anno. Se il produttore originale aggiusta e rivende un prodotto, è probabile che la garanzia sia di almeno un anno intero. I prodotti ristrutturati da un negozio, invece, possono avere garanzie più brevi di qualche mese.

. Molti prodotti ricondizionati sono coperti da una garanzia, anche se la durata della garanzia dipende da chi ha effettuato il ricondizionamento e può variare da pochi mesi a qualche anno. Se il produttore originale aggiusta e rivende un prodotto, è probabile che la garanzia sia di almeno un anno intero. I prodotti ristrutturati da un negozio, invece, possono avere garanzie più brevi di qualche mese. Supporto. In molti casi, l'acquisto di un prodotto ricondizionato dal produttore originale ti dà accesso allo stesso supporto tecnico che avresti con un nuovo prodotto. Ciò significa che in caso di problemi con la nuova apparecchiatura, è possibile chiamare il produttore per chiedere aiuto. Tuttavia, questa funzione è spesso disponibile solo per i modelli attuali. Se acquisti un prodotto fuori produzione di recente potresti non avere il supporto dal produttore a meno che tale servizio non sia specificamente menzionato nell'elenco di vendita.

Su www.smartgeneration.it potrai trovare centinaia di prodotti ricondizionati con tutte le caratteristiche sopra elencate: assistenza, risparmio, garanzia e consegna rapida.

Gradi di usura prodotto ricondizionato

C'è ricondizionato e ricondizionato e non tutti i prodotti che hanno subito questo processo presentano le medesime condizioni e caratteristiche.

È importante quindi distinguere diverse categorie di prodotti ricondizionati in base alle condizioni in cui versano e al diverso livello di usura.

Ricondizionati di grado A+: è solitamente un prodotto nuovo che è stato restituito non essendo nemmeno aperto oppure aperto ma neanche acceso poiché l'utente ha cambiato idea o si è pentito di aver speso tanto. In questo caso il risparmio sarà minore ma non eccessivamente rispetto al prezzo originario. Il prodotto può presentare lievissimi segni di usura che si possono scorgere solo in controluce.

Ricondizionati di grado A: Come per il grado precedente si garantisce un perfetto funzionamento del dispositivo che però può presentare piccole imperfezioni estetiche sulla scocca o sullo schermo, nulla che ne pregiudichi il funzionamento.

I prodotti ricondizionati di grado B e C sono i prodotti con i prezzi più bassi e concorrenziali. È garantito il perfetto funzionamento tecnico ma possono presentare difetti estetici più evidenti rispetto ai prodotti di grado superiore oppure possono aver subito interventi maggiori di sostituzione dei componenti, hardware o software.