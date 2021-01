Spesa online, risparmiare con codice sconto e con cashback di Widilo

Curiosando un po’ online, magari alla ricerca di un modo per risparmiare un po’ di soldi, troviamo diverse piattaforme che permettono di ottenere sconti attraverso il cashback e i vari codici promozionali. Oggi una delle più famose e utilizzate è Widilo (www.widilo.it). Widilo è una società fondata a Parigi nell’anno 2012. 11 anni di storia, durante i quali il suo obiettivo è sempre stato quello di aiutare gli utenti a fare i propri acquisti risparmiando un po’ di soldi. Possiamo definirlo come un raggruppatore di codici voucher e di attivatore di cashback per tutti i siti partner. Il numero di rivenditori preferiti è talmente alto che probabilmente riuscirete a trovare esattamente ciò di cui avete bisogno.

Widilo sa bene che maggiore è il numero di partner commerciali che riesce ad avere, e maggiore è il numero di clienti che attira. Le persone infatti desiderano avere il maggior ventaglio di scelta possibile per effettuare gli acquisti di tutti i giorni. La cosa interessante è che la piattaforma mette a disposizione anche codici sconto relativi per esempio ad eBay (https://www.widilo.it/codice-sconto/ebay) e Just Eat (https://www.widilo.it/codice-sconto/just-eat).

Come abbiamo visto già prima sono due i principali meccanismi che permettono di risparmiare un po’ di soldi acquistando online e vengono utilizzati proprio da Widilo.

Uno è il cashback. Grazie a il cashback quando decidete di acquistare presso una determinata azienda, vendite dopo rimborsati di una percentuale su quello che è il totale della vostra spesa. Si tratta di un meccanismo piuttosto famoso, soprattutto negli USA, da diversi anni. In Italia però si è iniziato a parlare di Cashback solo ultimamente, cioè da quando il governo Conte ha deciso di promuoverlo a partire dal 1 gennaio 2021 sugli acquisti fatti all’interno dei negozi con carta di credito o di debito. In realtà erano tanti i negozi fisici e online, così come i circuiti di carte di credito, che lo promuovevano già da prima.

Ci sono poi i codici sconto. Cioè i codici promozionali, voucher o coupon (tutti sinonimi per lo stesso tipo di sconto) che esistevano in realtà già prima di internet e utilizzati nei negozi fisici per ricevere sconti in percentuale o con somma fissa. Sono codici alfa numerici che oggi grazie ai vari shop online devono essere inseriti negli appositi spazi al momento dell’acquisto, dentro il carrello elettronico, per risparmiare.

Come si risparmia grazie a Widilo

Grazie a Widilo è possibile risparmiare soldi comprando online. Il primo passo che dovete fare è registrarvi, inserendo i vostri dati e tutti gli altri che vi saranno richiesti. Subito dopo dovete cercare il negozio dove intendete acquistare e cliccare poi su attiva. Dovrete poi effettuare l’ordine del portale e riceverete il rimborso.

Widilo come vi accennavo prima, ha un elevato numero di partner commerciali. Avete quindi solo l’imbarazzo della scelta. I più utilizzati sono i portali di AliExpress, Zalando, Asos e Shepora. Grazie alle categorie messe in primo piano, potete svolgere le vostre ricerche in tutta tranquillità. Le più importanti sono quelle relative ai: viaggi, la moda, il beauty, l’elettronica, lo sport, la casa, le auto, le moto, il tempo libero, le banche, le assicurazioni, il business, i fornitori di energia, il cibo e le bevande.