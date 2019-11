Dopo il Carlino la Gazzetta di Modena: sciopero per i tagli

Continua la crisi della editoria locale cartacea, dopo il Resto del Carlino (che ha dichiarato 112 esuberi) ieri ha scioperato anche la Gazzetta di Modena.'Tutta la città è vicina ai giornalisti e ai lavoratori della Gazzetta di Modena che oggi non è in edicola per protestare contro i tagli al personale previsti dall'editore' - afferma il sindaco di Modenaesprimendo solidarietà ai giornalisti e ai poligrafici che sabato hanno scioperato, insieme ad altre testate del gruppo.