Fiaccolata per Alice Neri: la rabbia della mamma, l'appello del marito

Oltre 150 persone hanno voluto partecipare oggi alla fiaccolata a Modena contro la violenza sulle donne in memoria di Alice Neri. Un corteo al quale erano presenti la mamma, il marito e il fratello della 32enne trovata morta carbonizzata venerdì 18 novembre nel bagagliaio della sua auto in campagna. Insieme ai familiari erano presenti anche i sindaci di Concordia, Ravarino e Sassuolo, l'assessore modenese Grazia Baracchi e i rappresentanti della Casa delle Donne, che ha organizzato l'appuntamento.La madre, Patrizia Montorsi, ha mostrato tutta la sua delusione per le ricostruzioni giornalistiche spesso fuori dalla realtà emerse in questi giorni lanciando un nuovo appello per chiedere verità. Una richiesta e un appello giunto anche dal marito, Nicholas Negrini, per il quale la genesi dell'omicidio va ricercata in una aggressione e in un rifiuto non accettato dall'assassino.Una violenza brutale e ingiustificata, un femminicidio sul quale fare piena luce per onorare la memoria della giovane donna. Da sottolineare anche l'intervento del fratello di Alice il quale ha stigmatizzato il fatto che la maggior parte dei commenti negativi e della ingiustificate ombre sulla vittima siano giunte proprio da donne.