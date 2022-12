Parla la mamma di Alice: 'Mohamed le è saltato addosso e lei non gli ha dato un passaggio'

Versione e sfogo a Pomeriggio Cinque: Oggi pomeriggio, a Modena, la fiaccolata in suo ricordo

'Lui ha aspettato che il collega di Alice andasse via per saltarle addosso mentre era ancora ferma in macchina. Mia figlia non ha guidato la macchina nel momento in cui è stata spostata da quel parcheggio'. Parla a pomeriggio Cinqua, la mamma di Alice Neri, la donna di 32 anni trovata morta carbonizzata venerdì 18 novembre nel bagagliaio della sua auto in una campagna nei pressi di Fossa di Concordia, nel Modenese Nelle ultime ore è stato fermato Mohamed Bedoui Gaaloul, un tunisino di 29 anni indagato per l'omicidio, arrestato nel sud della Francia dopo una L'arresto è avvenuto in Francia, al confine con la Svizzera. A 'Pomeriggio Cinque', la trasmissione condotta da Barbara D'Urso su Canale 5, è intervenuta la madre della vittima. Una versione, la sua, che di fatto esclude che Alice si sia allontanata spontaneamente da quel luogo accompagnando Mohameh con la sua auto.

Per la madre Alice non avrebbe dato un passaggio a quell'uomo. O, nello specifico, l'auto della donna che da li si sarebbe spostata alle 3,40 non sarebbe stata guidaa da lei.

E per ricordare Alice e testimoniare contro la violenza alle donne, questo pomeriggio, alle ore 17, chiesto dai familiari, è stata organzzzata un fiaccolata, a partire dalle ore 17 in piazzale S.Agostino. Poi un corteo per le vie del centro al termine del quale è previsto l'intervento di alcuni famigliari.





