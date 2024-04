Il Viceministro Bignami a Carpi: 'Su sottopasso Cibeno incontro a giorni con RFI, con noi la città tornerà attrattiva'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Puntando anche sull'ottimo rapporto con il governo, e sulle idee chiare sul rilancio di Carpi, crediamo di potere garantire un buona amministrazione e, da subito, proporre idee e progetti concreti puntando sulle imprese. Come? recuperando competitività, attrattività e centralità negli anni perdute. Dalle infrastrutture alla leva fiscale' - afferma Arletti che snocciola alcuni numeri di una crisi del comparto industriale dalla quale Carpi non si è mai davvero ripresa. 'A Carpi ci sono 6700 imprese, negli ultimi anni ne abbiamo perse 500. Molte delocalizzano, altre chiudono e altre che un tempo sceglievano Carpi per insediarsi, preferiscono altri contesti. Noi abbiamo gli strumenti e la proposta politica per invertire una tendenza che ha portato la nostra città e il distretto a non essere più centrale e attrattiva.



Agevolazioni fiscali per affitti cammierati, riduzione dell'IMU per i tanti capannoni sfitti nelle zone inustriali ma soprattutto un programma per adibirli ad altre possibili funzioni. Vogliamo sviluppare ulteriormanete l'esperienza di Carpi Fashion System e fermare quella dei grandi supermercati e centri commerciali. Carpi, su questo fronte, ha già dato'- continua Arletti.





'Il centro destra ha maturato in questi anni una classe dirigente capace e pronta ad amministrare questo territorio, che ha bisogno di invertire la tendenza e che dalla crisi del settore primario della maglieria non ha mai trovato una via di uscita. Una alternativa a una classe politica che tra gli ultimi atti ha deciso da anni di svendere Aimag, unico gioiello pubblico del territorio, ad Hera' - ha affermato il senatore Michele Barcaiuolo. 'Una mossa talmente vergognosa e contro gli interessi dei cittadini e del territorio, da spaccare il PD e quella parte intellettualmente onesta della bassa modenese che si oppone a questo scempio'. Ultima stoccata del senatore Barcaiuolo alle divisioni del centro-sinistra. 'Da un lato abbiamo un centro destra coeso e compatto, dall'altro una coalizione divisa in due dove un parte per interessi elettorali e non della città si allea anche con chi ha portato in tribunale il giorno prima. Quando gli accordi sono fatti sul potere e non sulle idee e sulla visione, difficilmente riescono'



Gi.Ga.