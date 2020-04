Hera: 'Le ferie sono una delle iniziative decise a tutela di tutti'

Il gruppo Hera replica alle osservazioni sollevate dalle organizzazioni sindacali sulla richiesta di ferie ai dipendenti pubblicate stamattina da La Pressa.

'Innanzi tutto, il momento di straordinaria difficoltà che sta vivendo l’intero Paese richiede a tutti, Hera compresa, di mettere in campo tutte le attività necessarie per far fronte all’emergenza e superare la crisi. La richiesta di smaltimento delle ferie rivolta a tutti i dipendenti rappresenta per il Gruppo Hera un provvedimento straordinario, ma necessario, e viene messo in atto solo in seguito a una serie di azioni già applicate, fin dall’inizio dell’insorgere dell’emergenza sanitaria, per la tutela della salute e la continuità delle attività aziendali - afferma l'azienda -. Lo smaltimento delle ferie consentirà all’azienda, da un lato, di perseguire le indicazioni del Governo attraverso la riduzione delle attività non essenziali, dall’altro, di garantire il mantenimento in servizio di tutti i dipendenti e inalterata la loro retribuzione, senza la necessità di ricorrere ad ammortizzatori sociali a carico del sistema Paese. Una richiesta che non è in contraddizione con l’avviso comune siglato a livello nazionale dalle Organizzazioni Sindacali con Utilitalia'.