Houston, qui abbiamo avuto un problema: sono passati 50 anni

E così si archivia anche questa “storica” domenica calcistica . La festa in Sardegna durerà mesi, ma per oggi è il momento di ritirarsi. Tutta l'Italia si spegne, domani è lunedì e i problemi torneranno i soliti, quasi per tutti. E così passa anche il lunedì, tra le rituali discussioni di calcio , politica e attualità che alleviano le fatiche del primo giorno della settimana Un montepremi di 730 milioni regalerà, alle 2.300 persone circa che hanno “fatto 13” , 161.400 lire, mentre i 12 si accontenteranno di 10.300 lire. Non un granché, considerando che una piccola utilitaria costava poco meno di un milione. Per gli altri appassionati del pallone, invece, rimane l'attesa per il mercoledì successivo, quando il CT Valcareggi renderà nota la lista dei primi 40 selezionati per i mondiali del Messico. Mentre nei bar si teorizza del ritorno della pena di morte, per l'uccisione della giovinetta tredicenne Rosa Pichler, aggredita da un bruto sconosciuto e abbandonata sui binari della ferrovia a Bolzano, torna comunque la politica, ora, a catturare la maggiore attenzione della gente. In attesa delle elezioni amministrative di giugno, l'attesa è per l'imminente ufficializzazione dell'istituzione delle Regioni, con il suo carico di polemiche e scontri sulle future alleanze. Intanto, i sindacati sono sul piede di guerra per le infinite “piattaforme di rivendicazione salariale”. Con una nota ufficiale che sembra il manifesto della politica di quegli anni, Luciano Lama rivendica spazio e afferma che “siamo di fronte ad un allargamento consapevole del terreno di iniziativa del sindacato, piuttosto che ad un restringimento dell'area di iniziativa dei partiti”, dando il via allo sciopero dei parastatali “allo scopo di sollecitare il riassetto autonomo delle carriere e degli stipendi” E così, dopo l'ardua scelta tra Volonté e la Bolkan in “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, la Loren e Mastroianni ne “I girasoli” o “La notte dei serpenti, storia di una colt che non perdonava”, tutti rigorosamente in Technicolor, i cinema sono le ultime luci che si spengono in questo tiepido lunedì di aprile.Intanto nel cielo, a 380.000 chilometri dalla terra, i tre astronauti dell'Apollo 13 stanno ancora lavorando.James “Jim” Lovell, forse l'astronauta più esperto e capace in forza alla Nasa a quei tempi, comanda l'astronave in rotta di allunaggio. E' lui che con voce gelida e calma rompe il silenzio radio con la terra recitando l'ormai famoso “Ehi, Houston, qui abbiamo avuto un problema”, mandando in frantumi la monotonia con la quale gli americani ed il mondo intero sembravano seguire le vicende spaziali. Un guasto alla navicella sembrava preludere ad un disastro, peraltro in diretta mondiale. L'incubo teorizzato sino ad allora quasi ad esorcizzarlo, sembrava prendere corpo. Tre astronauti consapevolmente in balia delle onde del cosmo senza possibilità di rientrare, in attesa della fine.Molto meglio di mille Technicolor!Saranno tre giorni di fiato sospeso, in attesa di notizie che si alternavano tra buone, incerte e disastrose. Sarà grazie alla grande organizzazione da terra e alla enorme perizia degli astronauti, in primi il comandante Lovell, che quello che rimaneva della navicella riuscirà a rientrare sulla terra, tutti sani e salvi. Per i lettori che accorrono il venerdì pomeriggio a leggere le ulteriori novità sulla navicella spaziale, un titolo inatteso. Nella notte tra giovedì e venerdì, al Plateau d'Assy, in alta Savoia, pochi passi da Chamonix, una valanga travolge un sanatorio. 72 persone sorprese nel sonno avevano perso la vita, di cui 68 bambini! Saranno gli ultimi titoli che avranno, perché subito era tornata l'ora di collegarsi con lo spazio, la missione Apollo teneva tutti col fiato sospeso...