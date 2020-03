Il Sulpl risponde: Posso far visita alla moglie invalida dalla quale sono separato?

Buongiorno redazione,in breve la mia situazione: ho la residenza a Modena ma vivo stabilmente in una seconda casa di proprietà a Carpi.Nell'abitazione di Modena vive mia moglie invalida al cento per cento assistita da una badante. Viviamo da anni separati pur non essendolo legalmente. Era comunque mia abitudine recarmi spesso a trovarla anche per sostituire la badante nelle sue ore/giornate di riposo. Come posso andare recarmi da lei ma soprattutto come rientrare a Carpi dove non ho la residenza?Un saluto e grazie per l'eventuale risposta.BrunoIn questo periodo di forte difficoltà per tutti non dimentichiamoci delle persone sole, anziani e non, che vivono nel nostro palazzo o nella casa accanto. Nella vita “precedente” non abbiamo mai parlato loro o solo qualche saluto fugace, anzichè fare la passeggiata telefoniamo loro o facciamo le scale e suoniamo il loro campanello, senza entrare in casa accertiamoci che non abbiano bisogno di aiuto.