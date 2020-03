Coronavirus, cosa posso e non possa fare? Sulpl risponde su La Pressa

In questo periodo di emergenza sanitaria che ci vede tutti gravati da continue disposizioni che limitano le nostre libertà di movimento e ci costringono a modificare le nostre abitudini, il Sulpl (sindacato unitario lavoratori polizia locale) si mette a disposizione dei cittadini, attraverso La Pressa, per cercare di dare risposte a dubbi e quesiti circa i divieti vigenti del DPCM e Ordinanze Regione Emilia Romagna.

Considerato il continuo mutare delle disposizioni, le risposte sono da intendersi valide riferite all'arco temporale del riscontro stesso.



Cominciamo con alcune delle domande più frequenti rivolte agli operatori della polizia municipale. Da ora in poi è possibile scrivere a redazione@lapressa.it e il Sulpl si offre attraverso il nostro giornale a dare risposta. Come premessa imprescindibile vogliamo rammentare che l'obiettivo è quello di rimanere e di effettuare solamente gli spostamenti inderogabili o indifferibili, legati ad uno stato di necessità urgente, ottimizzando possibilmente la programmazione di più attività se necessarie (es: al ritorno dal lavoro fermarsi a fare la spesa o a trovare un genitore anziano) evitando di dare credito alle informazioni che non pervengono da fonti o enti accreditate, che creano ulteriori disagi e confusione in un periodo già particolarmente difficile.

E' POSSIBILE ANDARE A FARE LA SPESA?

La spesa, privilegiando i prodotti italiani, deve essere effettuata in prossimità del luogo di residenza o domicilio, quindi non è consentito continuare ad approvvigionarsi nel negozio preferito se ve ne sono altri più vicini. Solamente una persona per nucleo familiare può recarsi a fare la spesa, salvo che se ne accompagni altra con difficoltà oggettive di movimento.

E' POSSIBILE RECARSI PRESSO FAMILIARI O CONOSCENTI ANZIANI O CHE NECESSITANO DI ESSERE ACCUDITI?

Rientra tra i casi di necessità ed è quindi consentito, occorre tuttavia ottimizzare le visite. Non mancate tuttavia di contattare telefonicamente quotidianamente gli anziani e le persone più fragili evitando di scambiare informazioni solo relativamente all'emergenza in atto.

E' POSSIBILE PER UN GENITORE SEPARATO SPOSTARSI PER RAGGIUNGERE I FIGLI DALL'ALTRO GENITORE?

E' consentito, anche se i genitori non erano sposati.

E' POSSIBILE RECARMI AD ACCUDIRE ANIMALI DA AFFEZIONE O DA CORTILE SE IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA?