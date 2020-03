Irene e Bianca, due compleanni in casa: ma l'amicizia resta

Bianca compie 8 anni domani, 14 marzo, Irene ne compie 5 il 17 marzo. Entrambe saranno costrette a festeggiare il loro compleanno in casa per rispettare le regole imposte dall'esigenza di contenere il coronavirus. Ci hanno inviato un arcobaleno sorretto da due cuori. 'L'amicizia è un regalo' - scrivono. E per il loro compleanno certamente questo regalo lo hanno già ricevuto.Ricordiamo che tutti i disegni dei bambini che arriveranno in redazione a La Pressa ( redazione@lapressa.it ) verranno pubblicati.