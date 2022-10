Modena, imbrattata la sede Cisl dal gruppo Vivi

'Anche la sede della Cisl di Modena imbrattata stanotte dallo stesso gruppo estremista che ha preso di mira la nostra organizzazione. Episodi gravi ed inquietanti che le istituzioni non devono sottovalutare inviduando i responsabili di questi ripetuti atti vandali'. A darne notizia è il segretario generale Luigi Sbarra. Le scritte firmate dal gruppo Vivi sono state realizzate con la solita vernice e hanno coperto gran parte dei muri esterni della sede del sindacato in modo simile a quanto era avvenuto nelle settimane scorse in altri luoghi, a partire dalla Agenzia delle Entrate 'Non so quale assurda strategia possa legare questi attacchi alle sedi sindacali da parte dei cosiddetti ‘no vax’. Preoccupa questa escalation che colpisce istituzioni, aziende sanitarie e sindacati, ma non intimidiranno nessuno. Alla Cisl di Modena la piena solidarietà della Regione Emilia-Romagna'. Così Davide Baruffi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna.'Gli episodi stanno diventando frequenti - osserva Baruffi - e siamo in presenza di azioni delinquenziali che colpiscono sedi delle Istituzioni, delle Aziende Ausl e dei Sindacati. Sono certo del massimo impegno da parte delle forze dell’ordine e della magistratura per dare un nome agli autori di questi reati, come peraltro già accaduto in precedenti episodi. Parliamo di reati preoccupanti, perché tesi ad intimidire e a indebolire chi, ogni giorno nel proprio campo di attività, è impegnato a garantire tutela sanitaria, diritti dei lavoratori e, aggiungo, esercizio della democrazia. Ma qui nessuno si lascerà intimidire'.'Confermo ancora una volta l’impegno della Regione Emilia-Romagna non solo ad operare al meglio per garantire la salute dei cittadini, senza temere alcuna intimidazione - conclude il sottosegretario Baruffi - ma anche ad essere al fianco di chi, come il Sindacato, offre un contributo decisivo alla qualità della nostra democrazia'.'L'ennesimo attacco alle forme organizzate della vita democratica, come sempre condanniamo fermamente il gesto'. Così Mauro Rossi, Presidente Provinciale Confesercenti Modena e Marvj Rosselli, direttore Provinciale Confesercenti Modena.'Intendiamo esprimere piena solidarietà alla sede della Cisl per quanto accaduto la notte scorsa. Crediamo che la violenza e gesti intimidatori di questo tipo vadano sempre condannati. Oltre a condannare il gesto, auspichiamo che i responsabili vengano individuati. Nel nostro paese non possono e non devono trovare spazio intimidazioni e violenze del genere e quindi ci auguriamo che i responsabili vengano individuati e che azioni come queste non avvengano più'.