Modena, movimento no vax imbratta sede Agenzie delle Entrate

Una enorme doppia V è stata dipinta questa notte nel palazzo di via delle Costellazioni a Modena. Scritte contro la identità digitale hanno imbrattato tutti i muri esterni, la firma dell'atto vandalico è sempre la stessa, quella del movimento V V, già entrato in azione nei giorni scorsi contro alcune sedi sindacali. La Polizia scientifica questa mattina era sul posto per i rilievi. In particolare l'enorme doppia V sul palazzo presuppone una attività complessa anche dal punto di vista acrobatico.